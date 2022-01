Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia znanej piosenkarce. Od lat jest jej fanem

"Swoimi piosenkami towarzyszyła Pani Polakom w różnych życiowych sytuacjach, rozpogadzając szarą codzienność i zapalając płomyk nadziei na lepszą przyszłość. Szczególnie przejmującym momentem w Pani karierze był udział w spektaklu 'Kolęda–Nocka' do tekstów Ernesta Brylla, z muzyką Wojciecha Trzcińskiego i w reżyserii Krzysztofa Bukowskiego. W momencie naszej historii, gdy rodził się wielki ruch Solidarności, a Polacy podnosili głowy, by sięgnąć po wolność, wykonywany przez Panią 'Psalm stojących w kolejce' wybrzmiewał wyjątkowo donośnie, dodając otuchy i wskazując na wytrwałość jako mozolną, ale niezawodną drogę do celu" - ocenił Andrzej Duda.