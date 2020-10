Próbowała popełnić samobójstwo. Była upokarzana w teatrze

We wtorek 7 października br. światło dzienne ujrzały oskarżenia byłych aktorek teatru Gardzienice wobec ich dyrektora Włodzimierza Staniewskiego . W tym gronie znalazła się Mariana Sadovska, która te doświadczenia odkupiła zdrowiem.

Aktorka przez lata milczała. "Byłam naga, dyrektor związał mnie liną"

"Wiem, że poszukiwania twórcze często prowokują emocjonalne spięcia, konfrontacje, gorące dyskusje i zawsze powtarzam, że dopóki spieramy się na temat tworzonego dzieła – wszystko jest okej. To niezbędne atrybuty twórczego procesu. Ale właśnie dlatego tak ważne jest, by pracować w przestrzeni chronionej, zbudowanej na zaufaniu, uważności i szacunku, i wciąż mieć włączone 'anteny' wychwytujące, czy do takiej pracy nie wkrada się manipulacja, intryga, kaprysy chorego ego, nadużywanie służbowego stanowiska, seksizm i inne przejawy psychicznej i fizycznej przemocy" - napisała Sadovska.