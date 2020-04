Prokuratura wciąż toczy śledztwo ws. śmierci Grzegorza Czepułkowskiego. Może jeszcze ono długo potrwać

Grzegorz Czepułkowski zmarł 27 marca. Do dziś nie jest znana przyczyna śmierci aktora. Prokuratura ma utrudnione prowadzenie śledztwa przez pandemię koronawirusa. Na wyniki sekcji zwłok trzeba będzie czekać nawet do sześciu tygodni. Wciąż nie ma też daty pogrzebu Czepułkowskiego. Wiadomo jedynie, że odbędzie się on po otrzymaniu wyników sekcji.