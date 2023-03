1 z 5 Przeciwnicy monarchii dali o sobie znać. Karol III i Camilla wybuczeni w Colchester

To nie było ciepłe powitanie. Kiedy król Karol III i jego małżonka przyjechali do Colchester w hrabstwie Essex, czekały na nich tłumy mieszkańców. Nie wszyscy spośród nich należeli jednak do fanów monarchii. Byli także jej przeciwnicy, którzy głośno dali o sobie znać.