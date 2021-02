Przed śmiercią zagrał w "Dziewczynach z Dubaju". Kogo? Radosława Majdana

Michał Kasprzak, znany jako Toxic Fucker, zdążył spełnić jedno ze swoich marzeń. Wystąpił w filmie produkowanym przez Dodę, w "Dziewczynach z Dubaju". Wcielił się w... Radosława Majdana.

Po śmierci Kasprzaka pojawiły się doniesienia, że zdążył zagrać w filmie produkowanym przez Dodę, a reżyserowanym przez Marię Sadowską - "Dziewczyny z Dubaju", który jeszcze cały czas czeka na swoją premierę. Z książki "Porno. Jak oni to robią?" Roberta Ziębińskiego dowiadujemy się nieco więcej o roli Kasprzaka.

Zobacz: Marcin Margielewski o książce "Byłam arabską stewardessą". Prawdziwa historia Polki

Kasprzak długo czekał na to, by doceniono go w świecie filmu (cóż, tego nie związanego z produkcjami erotycznymi). Szansę dała mu Doda i Maria Sadowska.

Ziębiński w "Porno" tak wspomina Kasprzaka: "Mniej więcej dwa tygodnie przed śmiercią Michał wysłał mi zdjęcia do wywiadu. Opowiadał o tym, jak bardzo się cieszy, że Doda zaprosiła go do udziału w filmie 'Dziewczyny z Dubaju', że zagrał w nim epizod (wystąpił jako Radosław Majdan) i był kimś, jak zrozumiałem, w rodzaju konsultanta".

Wygląda na to, że plotki się potwierdzają. Kilka miesięcy temu dziennikarze "Faktu" pytali o te plotki Marię Sadowską. Ta zaznaczyła, że nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. - To był bardzo sympatyczny, profesjonalny chłopak. Świetnie się z nim pracowało i bardzo się polubiliśmy - mówiła.

Ziębiński pisze w swojej książce: "Teraz uświadomiłem sobie, że nie spełniłem jego jednej prośby - o skontaktowanie go z producentami '365 dni'. Zapomniałem. Przepraszam. Nie sądziłem, że życie dopisze tak smutną puentę do naszej rozmowy. Michał był normalnym, ciepłym facetem, który lubił seks i miał plany na przyszłość. Zrewidowała je nagła i niespodziewana śmierć. Co tylko potwierdza smutną prawdę, że nigdy nie wiemy, co nas czeka. Nigdy".