Przekazali radosne nowiny. "Nie możemy się już doczekać"

Książę Karol Filip i księżna Zofia podzielili się radosną nowiną w mediach społecznościowych. "Jesteśmy szczęśliwi i już nie możemy się doczekać powitania naszego trzeciego dziecka, które dołączy do księcia Aleksandra i księcia Gabriela. Nowy mały członek naszej rodziny" – czytamy na Instagramie szwedzkiego domu królewskiego

Jeszcze nienarodzone dziecko zajmie siódme miejsce w szwedzkiej linii sukcesji. Przejmie to miejsce po swojej cioci, księżnej Magdalenie Bernadotte. Książę lub księżniczka przypuszczalnie otrzyma własne księstwo. Jak podano w oświadczeniu, księżna Zofia czuje się dobrze i ma urodzić "royal baby" na przełomie marca-kwietnia 2021 roku.

Można powiedzieć, że jest to miłe zadośćuczynienie od losu, bowiem w listopadzie książę Filip i jego żona zakazili się koronawirusem. Oboje doświadczyli łagodnych symptomów podobnych do grypy. Para poddała się kwarantannie w domu wraz z dwojgiem dzieci. Przypomnijmy, że 41-letni Karol Filip jest czwarty w kolejce do tronu.