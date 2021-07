Przemek Kossakowski nie powiedział mamie, że rozstał się z Martyną Wojciechowską

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski wydawali się parą idealną. Podróżnicy z pasją do przygód i pracą w telewizji – wydawało się, że świetnie będą rozumieć swoje potrzeby. Niestety niedawno wyszło na jaw, że już nie są razem. Wojciechowska postanowiła odnieść się do krążących o ich rozstaniu plotek i napisała, że jej małżeństwo skończyło się nagle i niespodziewanie. Z kolei Kossakowski temu zaprzeczył. Stwierdził, że "ważne i bolesne decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień". Jedno jest pewne: związek tych dwojga to już przeszłość.