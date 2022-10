Przemysław Kossakowski wbił szpilę Martynie Wojciechowskiej? Wymowne słowa na łamach książki

W kwietniu przerwę od telewizji ogłosił też Przemysław Kossakowski, zdradzając, że w pełni chce się skupić na realizacji nowego projektu. Być może chodziło o książkę podróżnika, która na początku października trafiła do księgarń. "Drobna nieuważność i inne historie" to zbiór reportaży, których już sama zapowiedź wydaje się być aluzją do telewizyjnej działalności byłej żony podróżnika.