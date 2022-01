Przemysław Saleta od 7 lat nie występuje w TVP. Czemu? Mówi wprost

- Miałem płatne propozycje udziału w programach tej telewizji, ale nie byłem tam od 2015 roku i nie będę, dopóki będzie to telewizja narodowa, a nie publiczna. Trzeba mieć zasady i się tego trzymać. Pieniądze można zawsze zarobić gdzie indziej. Mnie w gruncie rzeczy, pomijając chyba inflację, ta "dobra zmiana" na co dzień nie dotyka, robię to, co robiłem. Pandemia to skomplikowała, ale to przecież nie łączy się z polityką. Być może "Polski ład" mnie dotknie, bo wszystko, co robi ta ekipa, jest na łapu-capu i wszystko po nich trzeba poprawiać tudzież naprawiać.