Prześladowanie Meghan przez siostrę trwa. Właśnie ją pozwała i żąda od księżnej pieniędzy

Teraz znowu daje o sobie znać, pozywając Meghan o zniesławienie. Chodzi o zeszłoroczny wywiad księżnej i jej męża u Oprah Winfrey. To w nim padło wiele szokujących stwierdzeń. Susseksowie mówili o tym, jak zagubiona w rodzinie królewskiej czuła się Meghan i że przechodziła ciężką depresję, będąc w zaawansowanej ciąży. Harry mówił o braku zrozumienia w "firmie" i wsparcia dla jego ambicji i planów. To było apogeum kryzysu u brytyjskich "royalsów", po którym do dziś trudno o powrót do ciepłych relacji.