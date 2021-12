Przeszukają telefon Baldwina. Jest nakaz

Jak donosi "New York Post", nakaz przeszukania telefonu komórkowego Aleca Baldwina władze w Santa Fe w Nowym Meksyku wydały w czwartek. Choć śledczy badający tragedię na planie "Rust" zabiegali o to już wcześniej, 63-letni aktor do tej pory odmawiał, domagając się oficjalnego nakazu. Wiadomo, że w telefonie postrzelonej śmiertelnie Halyny Hutchins znaleziono rozmowy z Baldwinem z połowy lipca, dotyczące produkcji.