"Przewidywał to nieszczęście". Przyjaciele Zauchy o jego zabójstwie

Do śmierci Andrzeja Zauchy doszło 10 października 1991 r. Piosenkarz został zastrzelony na parkingu pod krakowskim Teatrem STU przez Yvesa Goulaisa, męża jego kochanki.

Prolog: Łukasz Wroński opowiada o zbrodniach, które wstrząsnęły Polską

"Któregoś dnia spotkaliśmy się w kilka osób. On był w takim napięciu, że musiał odreagować. Po wypiciu dwóch, trzech kieliszków dał nam trzygodzinny show. Mówił, śpiewał, tańczył, opowiadał żarty... My się świetnie bawiliśmy, on w ten sposób zabijał stres" - powiedział Włodzimierz Korcz.