Wstrząsające wyznanie. Gwiazda opisała 16 lat piekła

"Ike dokładnie wiedział, co robi. Dla gitarzysty ręce są najważniejsze, więc nigdy nie bił pięściami. Chroniąc dłonie, uderzał mnie prawidłem po głowie – z czasem miałam się dowiedzieć, że będzie mnie bił tylko po głowie – i to naprawdę bolało. Byłam tak zszokowana, że zaczęłam płakać. Ojciec z matką ciągle się kłócili, ale nigdy nie widziałam, żeby mężczyzna bił kobietę tak brutalnie. To było dla mnie coś nowego, zupełnie nie rozumiałam, co się dzieje. W ogóle nie spodziewałam się tego, co nastąpi potem. Ike po prostu odłożył prawidło i kazał mi się położyć na łóżku. To było naprawdę okropne. Nienawidziłam go w tamtym momencie. Ostatnią rzeczą, na jaką miałam ochotę, było kochanie się z nim, jeśli tak to można nazwać. Kiedy skończył, leżałam z opuchniętą głową, myśląc: 'Jesteś w ciąży i nie masz dokąd pójść. Naprawdę wpakowałaś się w kłopoty'" - pisze Tina Turner.