Przyjaciel Meghan Markle z Oscarem. Ta nagroda jest naprawdę wyjątkowa

Tyler Perry to aktor i reżyser, który od wielu lat stara się udzielać społecznie i charytatywnie. Wspiera społeczność czarnoskórych w USA, a szczególnie te osoby, które poczuły się skrzywdzone przez państwo i służby porządkowe. Pomaga osobom starszym, samotnym, biednym.

Jego działalność humanitarna nie pozostała bez echa, dlatego postanowiono go wyróżnić honorowym Oscarem. Nagroda im. Jeana Hersholta, duńskiego aktora dwukrotnie wyróżnionego w ten sposób, nie jest przyznawana co roku, dlatego to wyjątkowa statuetka.