Przyjaciel Muńka Staszczyka został okradziony. Znalazcę czeka nagroda

Celiński wrzucił do sieci zdjęcia łodzi, które mają pomóc potencjalnemu znalazcy w identyfikacji. Na szczęśliwca czeka spora nagroda pieniężna. Za znalezienie łodzi dostanie 10 tys. zł.

Wsparcia udziela zespół T.Love, który poprzez swoje profile w mediach społecznościowych zachęca do pomocy. "Kochani T.Friends! Stała się bardzo niefajna rzecz! Naszemu przyjacielowi i wieloletniemu menago skradziono ukochaną łódź! Ogromna prośba o udostępnienie posta dalej! Może ktoś coś widział? Wierzymy, że Bodi będzie mógł w kolejnym sezonie znów brylować na swojej "Celinie"! Uwaga! Za pomoc w znalezieniu łódki czeka nagroda w wysokości 10 000 PLN! A pewnie i Bodek z miłą chęcią przewiezie cię swoją ukochaną. Jeśli pomożesz w tym, aby bezpiecznie ona do niego wróciła! Z góry dziękujemy" - czytamy we wpisach.