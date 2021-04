Przyjaciel wspomina Krawczyka. "Chciałem mu zaszpanować"

Mariana Lichtmana i Krzysztofa Krawczyka łączyła przyjaźń sięgająca lat 60. W 1963 r. założyli zespół Trubadurzy. Grupa szybko odniosła w Polsce sukces, ale gdy znalazła się u szczytu sławy Lichtman w 1974 r. rozstał się ze zespołem. Wyjechał do Danii i zamieszkał w Kopenhadze, dokąd po antysemickiej nagonce wyemigrowali jego rodzice, a później żona i syn.

Rozstanie z zespołem oraz kilometry dzielące Lichtmana i Krawczyka nie wpłynęły jednak na ich przyjaźń. Pewnego dnia przyszedł czas na odwiedziny. Krzysztof Krawczyk wraz z Haliną Żytkowiak przyjechali na miesiąc do Danii. Marian Lichtman chciał pokazać, że na emigracji wiedzie dobre i dostatnie życie.

Współzałożyciel zespołu Trubadurzy wspomina: "Dopiero zaczynałem mieszkać w tym kraju, ale chciałem zaszpanować. Zapytano mnie, czy nie chciałbym wynająć na miesiąc willi w bardzo bogatej dzielnicy. Pomyślałem, o Boże, spada mi to z nieba, przecież Krawiec przyjeżdża, lepiej nie może być. Właściciele dali nam willę i wyjechali do Hiszpanii, a ja udawałem, że ona jest moja. Nie musiałem zapłacić za to ani złotówki".