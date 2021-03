Przyjaźnią się od lat. Wspólnie pomogły ważnej dla nich osobie

Pomimo upływu lat i dzielących ich tysięcy kilometrów aktorki nadal się przyjaźnią. Niedawno Zuzanna zaprosiła Alicję do współpracy w ramach Kabaretu na Koniec Świata. Są blisko nie tylko w dobrych chwilach, ale również tych trudnych.

Ostatnio Grabowska dowiedziała się o poważnej chorobie nauczyciela z liceum. Szybko zaalarmowała przyjaciółkę z Hollywood. To za jego sprawą aktorki pokochały poezję i zainteresowały się teatrem. Czuły się zobowiązane, aby mu pomóc.

"Nasz ukochany nauczyciel polskiego w listopadzie otrzymał diagnozę choroby: SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Leki i rehabilitacja to koszt 90 tys. zł rocznie. Są to rzeczy konieczne, aby wrócił do szkoły" - napisała Zuzanna Grabowska.