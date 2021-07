Przykre doniesienia ws. ojca Britney Spears. Wyszło na jaw, jak ją nazywał

Mama Britney zgodziła się na kuratelę, będąc przekonana, że potrwa to kilka miesięcy. Jak można przeczytać w "New Yorkerze", Lynne miała być szczęśliwa, że ​​jej były partner (rozwiodła się z Jamiem w 2002 r.) sprawuje kontrolę, ponieważ jej córka będzie miała pretensje do niego, a nie do niej.