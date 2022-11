Qczaj nabija się z Mai Rutkowski. Nie ma dla niej litości

Niedawno Maja Rutkowski zwierzyła się w wywiadzie dla Pudelka z przygotowań do Święta Zmarłych. Okazuje się, że żona "detektywa" Krzysztofa Rutkowskiego nie oszczędzała i wydała pokaźne sumy na znicze. Przyznała, że zapłaciła kilka tysięcy, a każdy robiony na zamówienie znicz kosztował ok. 300-400 zł. Na swoją obronę celebrytka dodała, że tak na prawdę to oszczędza, bo droższe znicze służą kilka lat, bo są na baterie. Co więcej, takie rozwiązanie jest ekologiczne.