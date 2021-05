Qczaj stracił babcię. "Już dawno mi tak smutno nie było"

"Do zobaczenia Babciu! Gdy widzieliśmy się ostatni raz, mówiła, że jeszcze trochę i trza się brać na tamten świat... Dziwne to. Próbujesz nie dopuszczać do siebie znaczenia tych słów, aż w końcu stają się rzeczywistością. Opowiadałem jej wtedy, co ja tak właściwie zamierzam robić... nie wiem, czy wszystko rozumiała, natomiast zawsze wierzyła w moje pomysły. Chociaż nie we wszystkim się zgadzaliśmy, to jestem pewien, że kochała mnie takiego, jakim jestem. Dziś jest mi bardzo smutno. Już dawno mi tak smutno nie było" - napisał trener.