R. Kelly przyznał się do kontaktów seksualnych z nastoletnią Aaliyah

Teraz w najnowszym oświadczeniu opublikowanym przez magazyn "The Independent" prawnik oskarżanego muzyka pisze: "Pan Kelly przyznaje się do stosunków seksualnych z nieletnią Jane Doe nr 1". Jane Doe jest imieniem powszechnie używanym dla nazwania ofiar przemocy seksualnej bez podawania ich prawdziwych nazwisk. We wcześniejszych papierach sądowych jego obrońcy pisali, że "Jane Doe nr 1 jest niedostępna, ponieważ zmarła 25 sierpnia 2001 roku". To data tragicznej śmierci piosenkarki Aaliyah.