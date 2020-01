Raczek ma apel do rodziców Viki Gabor. Jest odpowiedź nastolatki

Spektakularny sukces w przypadku Viki Gabor nie jest stwierdzeniem przesadzonym. Jej osiągnięcia z zaledwie minionego robią wrażenie. Najpierw finał w m.in. "The Voice Kids", a później zwycięstwo Eurowizji Junior – to osiągnięcia, które naprawdę robią wrażenie. Na tym się nie kończy – kariera młodej piosenkarki nabiera rozpędu, a i ona sama trzyma imponujące tempo pracy. Podobnie jak Roksana Węgiel, w mig stała się jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek. Karierę zaczęła jednak jeszcze wcześniej niż koleżanka (ma dopiero 12 lat). Czy tak wczesny skok na głęboką wodę może być dla niej niebezpieczny? Zapewniła, że nie ma powodów do obaw. Ma duże wsparcie.