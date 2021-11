Radosław Majdan obchodzi Święto Niepodległości. "Moja Polska to ta tolerancyjna"

Gwiazdor opublikował swoje zdjęcie z flagą Polski. Napisał: "Przy okazji Święta Niepodległości często mam refleksje nawiązujące do wspomnień, kiedy jako dziecko po kostkę masła stałem kilka godzin w kolejce, na półkach w sklepach były pustki, a słodycze były na kartki, co dla każdego dziecka wydawało się wtedy dużą niesprawiedliwością. Dzisiaj jako kraj jesteśmy w innym miejscu, ale jako ludzie jesteśmy bardzo podzieleni. Moja Polska to ta tolerancyjna, wyrozumiała, dbająca o drugiego człowieka, sprawiedliwa, otwarta na świat, naukę i nieprześladująca innych ze względu na wyznanie, kolor skóry czy orientację. Moja Polska to Kraj Europejski, który idzie w jednym szeregu z Krajami Unii i opiera się reżimom, a nie staje się jednym z nich. Kiedyś nasze dzieci będą miały swoje refleksje i mam nadzieje, że nie będą musiały się wstydzić…".