Radosław Majdan pokazał zdjęcie USG dziecka. "Pierwsze zdjęcie z synkiem?"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przez długi czas starali się zajść w ciążę przy pomocy in vitro. Co więcej, chcąc szerzyć wiedzę na temat tej metody, gwiazda TVN zdecydowała się nawet wydać książkę "In vitro. Rozmowy intymne". Kilka miesięcy temu udało się! "Perfekcyjna pani domu" pochwaliła się wówczas radosną nowiną w mediach. Razem z Radosławem wyczekują narodzin dziecka.