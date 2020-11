Rak zaatakował po raz drugi. Ciężkie chwile gwiazdy hitu

Pierwszy raz z rakiem zetknęła się w 2015 roku. Tamtą walkę Shannen Doherty udało się wygrać. Aktorka, podobnie jak jej fani, myślała, że nie będzie już musiała w swoim życiu wracać do tak ciężkich chwil. Niestety, na początku tego roku gwiazda "90210" wyjawiła, że ponownie zmaga się z nowotworem piersi.

"Rak wrócił, dlatego tu jestem" - powiedziała Shannen Doherty na początku 2020 roku w programie telewizyjnym. Jak się okazało, aktorka trzymała to w tajemnicy przez niemal rok. Nie chciała zamartwiać swoich fanów ani też ściągać na siebie nadmiernej uwagi mediów. W tym czasie pracowała i starała się cieszyć życiem.

Ogromnym wsparciem dla Shannen Doherty są w tym trudnym czasie jej przyjaciele. To oni pomagają jej cieszyć się z drobnostek i nie pozwalają na to, by się poddała. Głos na temat kondycji Doherty zabrały jej koleżanki z planu "90210" - Tori Spelling i Jennie Garth.