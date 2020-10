Red Lipstick Monster ma koronawirusa. Zamieściła zaskakujące nagranie

Niestety ostatnie dni nie okazały się zbyt łaskawe dla popularnej youtuberki. Red Lipstick Monster dołączyła do grona polskich gwiazd, u których wykryto obecność koronawirusa . Z tej okazji wizażystka zamieściła w sieci nagranie, gdzie wypowiedziała się na temat choroby. Gwiazda miała w planach wizytę u rodziców, dlatego asekuracyjnie wykonała test na Covid-19 w prywatnej klinice.

- Chciałam to zrobić w pełni odpowiedzialnie i mieć wynik najlepszego testu, czyli RT-PCR, który pobiera się z nosa i gardła. Chciałam to wiedzieć, żeby jechać do rodziców i cieszyć się tym kontaktem bez myśli, że mogłabym po prostu ich zabić. Są w grupie podwyższonego ryzyka i kontakt z wirusem mógłby być dla nich śmiertelny - wyznałayoutuberka.