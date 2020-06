Remigiusz Pik nie żyje. Gwiazdor disco polo miał 54 lata

ZOBACZ TAKŻE: Marcin Miller o disco polo: "Jak upada jakiś klub, to zapraszają nas"

"Mamy smutną wiadomość dla naszych przyjaciół. Niestety, jeden z nas, szantymen z szantymenów, właśnie odpłynął do Hilo. Remigiusz Pik 1966-2020. Zabrał ze sobą w ostatni rejs swoją gitarę basową, wieczny uśmiech, wesołe historie i setki piosenek, które grały my cały czas za uchem. A nam zostaje go godnie pożegnać, tu na lądzie. Pogrzeb Remka odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca o godz. 15:00 w Kościele Parafialnym w Firleju. Pomyślnych wiatrów gdzieś tam, Remku!" - czytamy.