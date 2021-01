Rita Ora opowiedziała o raku piersi. Obawiała się, że to u niej rodzinne

Psychiatrzy i psychoterapeuci zaobserwowali u niej objawy zespołu stresu pourazowego. Do dziś chodzi na terapię, aby zwalczyć to zaburzenie.

Piosenkarka bała się wcześniej rozmawiać nt. raka piersi . Jej mama poddała się chemioterapii i radioterapii, które przyniosły poprawę. Rita Ora sama się też zbadała, czy może w przyszłości sama zachorować, choć do lekarza też udała się ze strachem.

- Zrobiłem test BRCA (na dziedzicznego raka piersi), test genetyczny i na szczęście nie mam takiego genu - zdradziła w rozmowie w ramach kampanii Get Checked. Gwiazda zachęca też inne kobiety, by regularnie badały piersi pod kątem raka oraz sprawdzały jak najszybciej, czy jest to u nich genetyczne.