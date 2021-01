Tylko w WP. Plotkowano o szczepieniu Manna. Rodzina zareagowała

Skontaktowaliśmy się z synem i managerem dziennikarza, Marcinem Mannem. Zaprzeczył doniesieniom nt. ojca. Mówił, że nikt do Mannów w sprawie szczepień nie dzwonił.

- Zupełnie nie, to plotka. Do nas nikt nie dzwonił. My jesteśmy zupełnie poza tą grupą - stwierdza w rozmowie z WP Marcin Mann.