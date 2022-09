Robert Gawliński pokazał dorosłych synów. Poszli w ślady ojca

- Przekonał mnie, że nauczył się grać na basie cały nasz repertuar i zagrał partię z "Here I Am", chyba najtrudniejszą w naszym dorobku. I cóż, musiałem zadzwonić do Marcina Ciempiela (dotychczasowy basista Wilków - dop. red.) i powiedzieć: "Przepraszam cię, stary, ale drugi syn też chce grać z nami". Nie był szczególnie zadowolony, ale i dla mnie to była trudna decyzja - wyznał Gawliński.