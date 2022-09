Robert Gawliński: w latach 90. niosła nas dzika twórczość. Wierzyliśmy, że będzie lepiej

Zaczęliśmy wspólnie pracować nad tą piosenką i świetnie się przy tym bawiliśmy. Więc innym podoba się to lub nie, ale my się przy pracy nad tym utworem świetnie bawiliśmy. Postanowiliśmy go nagrać i pomyślałem, że skoro to numer Beniamina, to on powinien go zaśpiewać. Ja pomogłem mu tylko w dwugłosie w refrenach. Może się to komuś podobać lub nie, ale taką podjęliśmy decyzję. Uważam, że to naprawdę udany singiel.