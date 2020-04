Robert Śmigielski chce częstszych spotkań z córką. Sąd wydał kolejne orzeczenie

Jak wynika z informacji „Faktu”, rodzice dziewczynki najwyraźniej doszli do porozumienia w tej kwestii i zaakceptowali postanowienie sądu. Śmigielski chciałby jednak spotykać się częściej z pociechą. W związku z tym złożył kolejny wniosek – o dwukrotnie częstsze spotkania. Zażądał też, by odbywały się bez udziału Rosati i kuratora.

Sąd, jak informuje tabloid, tylko częściowo przychylił się do jego prośby. Śmigielski będzie widywać Elizabeth tak często, jak wnioskował, ale sąd nie zgodził się, by spotkania odbywały się pod nieobecność matki dziecka. Pozostałe postanowienia w tej kwestii pozostają jednak bez zmian. To jednak niewątpliwie kolejny krok do znalezienia konsensusu w sprawie opieki nad córką.