Rockowa energia w najczystszej postaci. Red Hot Chili Peppers dali w Warszawie ekstatyczne show

Po tym, jak Iggy zostawił po sobie pewien niedosyt, przyszła pora na wspomniane "danie główne". Koncert Red Hot Chili Peppers otworzyli widowiskowym jamem. W końcu dołączył do nich Anthony Kiedis, by z impetem rozpocząć wieczór od "Around The World". Dał jasno do zrozumienia, że ma zamiar zafundować jazdę bez trzymanki. Ku uciesze publiki zaraz popłynęło wdzięczne "Zephyr Song". I chociaż początek zręcznie umieścił zebranych w dobrze znanym klimacie, to zdecydowanie nie był wieczór pod szyldem "the best of" - przynajmniej nie w dosłownym znaczeniu.