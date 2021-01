Rodowicz morsuje boso na śniegu. "Bajkowa sceneria"

Wokalistka niedawno skończyła 75 lat. Cały czas dba o formę, grając w tenisa. Na razie musi o tym zapomnieć, bo po przejściu koronawirusa musi się oszczędzać. Jednak doszła do słusznego wniosku, że trochę rozrywki na świeżym powietrzu nikomu jeszcze nie zaszkodziło. A gdy jeszcze można to zrobić z humorem, to tym lepiej.