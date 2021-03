Modlą się za księcia Filipa. Nie wyjdzie szybko ze szpitala

Stan księcia Filipa wciąż niepokoi lekarzy. Mąż brytyjskiej królowej został przewieziony do innego szpitala i wiele wskazuje na to, że jego hospitalizacja szybko się nie skończy. "Rodzina królewska modli się za księcia" - donoszą brytyjskie gazety.

Po dwutygodniowym pobycie w Szpitalu Króla Edwarda VII karetka przewiozła księcia Filipa do jednego z najlepszych szpitali w kraju specjalizujących się w leczeniu chorób serca. "Książę Edynburga został przeniesiony ze Szpitala Króla Edwarda VII do Szpitala św. Bartłomieja, gdzie lekarze będą kontynuować leczenie go z powodu infekcji, a także podejmą badania i obserwację pod kątem istniejącej wcześniej choroby serca. Książę czuje się dobrze i reaguje na leczenie, ale oczekuje się, że pozostanie w szpitalu co najmniej do końca tygodnia" - ogłoszono w oficjalnym komunikacie Pałacu Buckingham. Brytyjscy komentatorzy przewidują, że hospitalizacja księcia znacznie się wydłuży. Na łamach "Daily Mail" szacują, że leczenie męża Elżbiety II możne potrwać nawet kilka tygodni.

Źródło gazety związane z monarchią zdradziło też, że bliscy księcia są poważnie zaniepokojeni jego stanem zdrowia, a "rodzina królewska jednoczy się w swoich modlitwach". Jak czytamy na łamach wspomnianej gazety, w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy wszyscy dokładali wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo księciu i królowej podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Nastroje uległy znacznemu pogorszeniu, gdy okazało się, że książę nie wróci do domu w najbliższym czasie.

Choć książę Filip od dawna ma problemy z sercem, jak do tej pory jest to jego najdłuższy pobyt w szpitalu. W 2011 r. monarcha przeszedł operację z powodu zatoru tętnicy wieńcowej. Wszczepiono mu wówczas stent, co zmusiło go do rezygnacji z niektórych ulubionych rozrywek, takich jak strzelanie. Placówka imienia św. Bartłomieja, w której obecnie przebywa książę Filip, to największe w Wielkiej Brytanii centrum kardiologicznym i najlepszy ośrodek leczenia dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Jak podkreśla "Daily Mail" tamtejszy personel wykonuje więcej operacji serca i zabiegów kardiologicznych niż w jakimkolwiek innym ośrodku w Europie.

W związku z pogorszeniem stanu zdrowia ksiecia Filipa w brytyjskich mediach coraz głośniej wybrzmiewa też apel znawców i fanów rodziny królewskiej do amerykańskiej stacji CBS, by przesunąć emisję głośnego już wywiadu Harry'ego i Meghan, którego udzielili Oprah Winfrey. " To ostatnie, czego rodzina królewska teraz potrzebuje" - podsumowała jedna z ekspertek na łamach "Daily Mail". Premiera dwugodzinnego wywiadu z księciem i jego małżonką, którzy ponad rok temu zrzekli się swoich monarszych obowiązków zaplanowana jest na niedzielę 7 marca.