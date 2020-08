Rodzinny dom Meghan Markle na sprzedaż. Można go kupić za 3,5 mln złotych

Kiedy Meghan Markle i książę Harry ogłosili, że rezygnują z życia w pałacu, wierzono, że podzielą czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną. Teraz jednak pewnym jest to, że para na dobre zadomowiła się za oceanem. W Londynie będą bywać tylko po to, by raz do roku (przynajmniej teoretycznie) spotkać się z rodziną. Nic dziwnego. Meghan i Harry cieszą się spokojem i wolnością, o których wcześniej nawet nie marzyli.