Roger Waters znów szokuje. Zainteresowała się nim policja

Teraz ponownie wywołał kontrowersje. Waters wielokrotnie był piętnowany za wypowiedzi antysemickie, a jego koledzy z zespołu odcinali się od jego poglądów. Pod koniec kwietnia sąd we Frankfurcie orzekł, że ani miasto, ani kraj związkowy Hesja nie mają prawa odwołać koncertu Watersa we Frankfurcie. Ten odbył się w ubiegłym tygodniu, a rozpoczął się wyświetleniem komunikatu na telebimach: "Sąd we Frankfurcie orzekł, że nie jestem antysemitą. Żeby było jasne, potępiam antysemityzm w pełni".