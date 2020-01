Royal Family: Kate ma nadzieję, że jej dzieci będą mogły częściej bawić się z Archiem

37-letnia księżna Kate ma nadzieję, że w nowym roku kuzyni spędzą więcej czasu razem. Święta minęły im osobno z powodu wyjazdu księżnej i księcia Sussex za granicę.

Informator "US Magazine" poinformował, że dzieci Kate i Williama - George, Charlotte i Louis - uwielbiają 7-miesięcznego syna Meghan i Harry'ego, ale "jak większość dzieci, łatwo się rozpraszają i są uparte". Ostatnio jednak nie było im dane bawić się podczas świąt.

Harry i Meghan zrezygnowali ze spędzenia świąt z Williamem, Kate i resztą rodziny w posiadłości królowej Elżbiety II w Sandringham w Norfolk w Anglii. Zamiast tego książę i księżna Sussex postanowili wyjechać z synem do Vancouver w Kanadzie.

Świąteczne plany pary pojawiły się dwa miesiące po bolesnym wyznaniu Harry'ego. Książę stwierdził wówczas, że on i William nie są tak blisko, jak kiedyś.

- Zawsze będziemy braćmi. W tej chwili jesteśmy na różnych ścieżkach, ale zawsze będę przy nim i jestem pewny, że on też zawsze będzie przy mnie - wyznał wówczas w jednym z wywiadów Harry.

Ponieważ są to pierwsze święta Archiego, chcą, żeby to był wyjątkowy czas. Ostatnio dużo przeszli, a rodzina jest dla nich priorytetem - powiedział informator "US Magazine".