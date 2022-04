Rozdzierający widok. Przyjaciele z zespołu nieśli trumnę z ciałem Toma Parkera. Miał zaledwie 33 lata

- Wszystko, co robił, robił w najlepszych intencjach, nawet jeśli była to walka, uszło mu to na sucho, ponieważ to był Tom. Tyle mógłbym o nim powiedzieć. Jedną z rzeczy, o której zawsze będę pamiętać, będzie jego śmiech. Uwielbia śmiać się z ludzi i doświadczaliśmy tego każdego dnia - wspominał Max George.