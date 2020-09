"Rozenek cudnie chudnie". Nowy program Małgorzaty Rozenek o odchudzaniu

Małgorzata Rozenek jest mamą trójki dzieci. Ostatniego syna, Henryka, urodziła 10 czerwca. Od tego czasu stara się utrzymać dietę , żeby móc wrócić do swojej dawnej sylwetki. Mimo że celebrytka nadal jest w świetnej formie, uczęszcza na zabiegi pielęgnacyjne i wylewa z siebie siódme poty.

Gwiazda lubi dzielić się z fanami swoim życiem prywatnym. Często pokazuje, jak pracuje. Udostępnia również zdjęcia ze swoich treningów. I chociaż myśleliśmy, że Małgorzata Rozenek osiągnęła już wszystko, to "Perfekcyjna" znowu nas zaskoczyła.

Małgorzata Rozenek nagra program o odchudzaniu

To jednak przykuło uwagę producentów, którzy wpadli na pomysł stworzenia kolejnego show z udziałem Małgorzaty Rozenek. "Perfekcyjna" zacznie odchudzać się na wizji. Wszystko pod okiem specjalistów . Jej metamorfozę będą mogli śledzić fani - może niektórzy zdecydują się na odchudzanie razem z celebrytką?

Małgorzata Rozenek przyznała, że chciałaby chudnąć 1 kg tygodniowo. Zdradziła również, że waży się w każdy piątek. - Jest to naukowo udowodnione, że ludzie są najlżejsi w piątki. Bardzo często ważymy się w poniedziałek, a to nie jest dobre, bo w poniedziałek ważymy najwięcej. Założyłam zdrową utratę wagi, kilogram tygodniowo. Jestem mamą, która chce wrócić do swojej sylwetki.