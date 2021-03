Rozenek i Majdan jako słynne postacie komiksowe. Fani zachwyceni

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to bez wątpienia jeden z najbardziej gwiazdorskich związków w polskim show-biznesie. Jak to często bywa z takimi parami, nie wszyscy wierzyli na początku ich znajomości , że zostaną ze sobą na dłużej. Jednak dziś nie ma wątpliwości – Rozenek i Majdan wyglądają na szczęśliwych ludzi. Ich miłość wzmocniło tylko przyjście na świat w ubiegłym roku synka Henia.

Od tamtej pory każdą kolejną fotką w mediach społecznościowych perfekcyjna pani domu udowadnia, jak bardzo rodzinną jest osobą. To nie praca i kariera są najważniejsze, ale najbliżsi i relacje z nimi. Celebrytka stara się jak najwięcej czasu poświęcić synom i ukochanemu. Gdy ma ku temu okazję, to lubi bardziej zaszaleć ze swoim mężem. Dowodem na to jest jej najnowszy post na Instagramie.