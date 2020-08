Rozenek-Majdan ma powód do dumy. Najnowsze zdjęcie jest tego dowodem

Instagram Małgorzaty Rozenek-Majdan jest najlepszy dowodem na to, jak wielka presja zrzucania "nadprogramowych" kilogramów spoczywa na kobietach. Jednym z najczęściej pojawiających się tematów w kontekście celebrytki jest powrót do formy sprzed ciąży . Afery w komentarzach pod postami Rozenek-Majdan są na porządku dziennym. Fanki spierają się czy już schudła i czy nie za dużo lub za mało.

Najnowszym postem telewizyjna gwiazda udowodniła, że co jak co, ale nogi to ma doskonałe i chyba nawet najbardziej uszczypliwy internauta nie ma się do czego doczepić. Długie, szczupłe i odpowiednio wyrzeźbione. Ani grama tłuszczyku i cellulitu.