Rozenek mówi, ile kosztuje miesięcznie jego rehabilitacja. To ogromna suma

Jacek Rozenek przeszedł udar w 2019 r. Ostatnio jego syn wyznał, że sytuacja była tak poważna, że lekarze nie dawali ojcu większych szans. Aktor wraca jednak do zdrowia. Niezbędna jest mu rehabilitacja. A ta kosztuje...

Życie Jacka Rozenka wywróciło się do góry nogami w 2019 r. Z powodu udaru trafił do szpitala, a informacja szybko dostała się do mediów. Wiadomo było, że sytuacja jest poważna. O tym jednak, co naprawdę działo się z aktorem, dowiedzieliśmy się dopiero teraz, po wielu miesiącach. Rozenek razem z synem Adrianem (z pierwszego małżeństwa) zdradził więcej szczegółów. - Zadzwonił telefon, ojciec nie chciał, żeby kogokolwiek informować, ale sytuacja była krytyczna. Lekarze mówili, że umiera i nie przeżyje nocy. Więc pojechałem się pożegnać z ojcem. Ze wszystkich stron dostawałem informacje, że to już koniec - komentował syn aktora.

Rozenek udźwignął tę sytuację. Powoli zaczął wracać do życia. Postępy robi dzięki rehabilitacji, która teraz przynosi widoczne efekty. Aktor wrócił częściowo do życia publicznego i m.in. udziela się częściej w mediach. Teraz skomentował, jaki jest koszt powrotu do "normalnego" życia sprzed udaru.

Jacek Rozenek na łamach "Twojego imperium" przyznał, że miesiące lockdownu były dla niego horrorem. - Dostawałem białej gorączki, bo nie było gdzie ćwiczyć. A ja chciałem ćwiczyć, żeby wrócić do zdrowia. Dokonywałem cudów, żeby namówić terapeutów, by zajęli się mną - przyznał.

Aktor jest zdania, że gdyby w czasie pandemii nie ćwiczył, dziś "byłoby naprawdę źle".

Odpowiedział wprost na pytanie, ile kosztuje miesięczna rehabilitacja.

- Około piętnastu-dwudziestu tysięcy. Gdy ją zacząłem, w ogóle nie zarabiałem, wręcz zadłużyłem się - powiedział.