Rozenek nie ma wątpliwości. "Jestem najpiękniejsza na świecie"

Będąc w ciąży, Rozenek przytyła ok. 30 kg – przed nią ważyła 54 kg, a przed porodem ponad 80 kg. Każdy, kto choć raz widział ją, wie, że jest jedną z tych osób, które mocno dbają o swoją sylwetkę. Dziś rzecz jasna gwiazda jest szczupła jak przed zajściem w ciążę – jak się jej udało wrócić do swojego optymalnego wyglądu możemy dowiedzieć się za sprawą programu "Rozenek cudnie chudnie". Co ciekawe, celebrytka miała okazję wypowiedzieć się ostatnio o stosunku do swojego ciała.