Rozpoczął się proces R. Kelly'ego. Muzyk usłyszał zarzuty

R. Kelly rozpoczął swoją karierę na początku lat 90. i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych piosenkarzy na świecie. Jego hity, takie jak "I Believe I Can Fly", "I'm Your Angel" czy "If I Could Turn Back the Hands of Time" swego czasu nucił cały świat. W 2008 roku na jaw wyszły jednak osobliwe upodobania seksualne wokalisty. Okazało się, że uprawiał seks z osobami nieletnimi, zmuszał ich do niego oraz prowadził zorganizowaną działalność przestępczą.