Rozstali się, gdy ich córka miała 2 lata. Opowiedziała o ich relacji

Ania Karwan opowiedziała o swoim byłym związku

"Opuściłam poczucie winy z racji zmiany statusu rodziny. Ja bardzo przeżywałam fakt, że nasza rodzina się rozpadła, ale dzisiaj widzę, że moje i taty Oliwki spotkanie miało na celu pojawienie się naszej córki na świecie i jeżeli nie byliśmy w stanie kontynuować naszego związku, to nie możemy mieć do siebie o to pretensji" przyznała piosenkarka w rozmowie z portalem Pomponik.pl.

Ania Karwan dodała również, że najważniejsze było dla nich dobro dziecka . Dlatego para rozstała się w atmosferze, która nie była krzywdząca dla ich córki. "Mądrością jest to, żeby nie handlować dzieckiem. Bo jeżeli się nim przepychasz i zabraniasz odwiedzać swoje dziecko, to nie robisz krzywdy byłemu partnerowi, tylko robisz krzywdę dziecku".

Wokalistka, która w 2019 roku została laureatką nagrody "Premiery" na Festiwalu w Opolu, przyznała, że kibicuje swojemu byłemu. "[...] Życzę tacie Oliwki, żeby był szczęśliwy z tego, co ma. Ma wspaniałą córkę, we mnie ma przyjaciela i jeżeli pojawi się jakaś kobieta na jego drodze, to będę chciała go wspierać w tym".