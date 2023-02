Barbara Sołtysik i Jan Englert. Niełatwa miłość w obliczu skandalu

- Miałem w tym swój udział, pilnowałem jej - mówił po latach aktor. Nocami ślęczała nad maszyną do szycia, by dorobić, bo pensji nie wystarczało na utrzymanie jej i dzieci, ale oprócz tego udało jej się znaleźć czas, by zdać maturę i skończyć studia. Jan niechętnie brał z niej przykład. "Tak mnie nudziła szkoła po zagraniu w filmie, że miesiąc byłem na wagarach. Na szczęście miałem mądrych nauczycieli, uznali, że pewnie będę aktorem" – uśmiechał się. On też był o tym przekonany.