Są gwiazdami TV. Karierę zaczynali w TVP

"Pytanie na śniadanie" to program, który "powołał do życia" jeden z najbardziej lubianych duetów w historii telewizji. Marcin Prokop i Dorota Wellman, jako para prezenterów, zaczynali swoją karierę właśnie w publicznej śniadaniówce. Ta para dziennikarzy zyskała ogromną popularność i sympatię widzów, a ich współpraca trwa do dziś, choć teraz można ich oglądać już na antenie TVN.