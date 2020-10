Są po 60-tce. Otwarcie mówią o swoim życiu seksualnym

"The Talk" to program, który miał swoją premierę 18 października 2010 roku na antenie CBS. Prowadzącą jest Sara Gilbert. W talk-show występują również Sharon Osbourne, Eve i Sheryl Underwood oraz Carrie Ann Inaba. W programie goście i prowadząca relacjonują bieżące sprawy. Często poruszają również trudne tematy i zwierzają się ze swoich problemów.

Sharon Osbourne zdradziła, jak często uprawia seks z Ozzym

"Oni kochają ciebie. To po prostu z czasem zaczyna się zmieniać. Gęsia skórka, którą kiedyś się odczuwało, zmienia się w coś innego. Chodzi o ciepło. Chodzi o szacunek. O to chodzi, o uczucie miłości i komfortu". Sharon przyznała jednak, że teraz kochają się "coraz mniej". "Kiedyś było to trzy razy dziennie, teraz jest znacznie mniej. Powiedzmy, że kilka razy w tygodniu, ale to normalne w długim związku".