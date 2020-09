Ozzy Osbourne chciał zabić swoją żonę. Później obudził się w więzieniu

Ozzy Osbourne opowiedział o sytuacji, która miała miejsce w 1989 roku. Książe Ciemności brał wówczas naprawdę sporo narkotyków i koncertował z zespołem Black Sabbath.

"Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" to film dokumentalny, który opowiada o życiu frontmana Black Sabbath. W produkcji występują osoby, które dobrze znają Księcia Ciemności. Na ekranie pojawili się m.in. Sharon Osbourne - żona Ozzy'ego, Marilyn Manson, Rob Zombie, Post Malone. Za produkcję odpowiadają Sharon, Ozzy oraz ich syn, Jack. Fani Black Sabbath z pewnością nie mogą się już doczekać.

Ozzy Osbourne próbował udusić Sharon

W filmie pojawi się wiele historii z życia legendy metalu. Jedną z nich jest ta, w której Ozzy wspomina, jak chciał zabić Sharon. Okazało się, że artysta zaczął dusić żonę. Później obudził się w więzieniu i niczego nie pamiętał. "Nigdy nie czułem się tak spokojnie. Jednak to nie jest jedno z moich największych dokonań" wspomina Książę Ciemności.

"Pamiętam, że obudziłem się w więzieniu w Amersham i zapytałem policjanta: 'dlaczego tu jestem?'. On zapytał, czy chcę usłyszeć zarzuty. W końcu mi je odczytał. 'Johnie Michaelu Osbournie... zostałeś aresztowany za usiłowanie zabójstwa'", zdradził Ozzy.

“Biography” The Nine Lives of Ozzy Osbourne Sneak Peek Clip: The Alamo \| A&E

Po wypuszczeniu artysty z aresztu frontman Black Sabbath udał się na sześciomiesięczny odwyk. Sharon zdecydowała się z nim zostać ze względu na dzieci. "Dzięki Bogu sędzia zasądził sześciomiesięczne leczenie. Miałam czas, żeby przemyśleć, co powinnam zrobić. Powiedziała mu wtedy, że nie chcę pieniędzy. 'Jeśli zrobisz to ponownie, to Cię zabiję albo Ty zabijesz mnie. Czego chcesz dla dzieci?'" - dodała Sharon.

Ozzy i Sharon są małżeństwem od 1982 roku. Pod koniec stycznia 2020 roku muzyk opowiedział o swojej chorobie. U wokalisty rozpoznano chorobę Parkinsona. Mimo problemów zdrowotnych Ozzy'emu udało się nagrać płytę. Krążek "Ordinary Man" ukazał się 21 lutego 2020 roku."Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" miał swoją premierę 7 września 2020 roku w USA. Nie wiadomo, czy film ukaże się w Polsce.

